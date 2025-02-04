تحرير 200 محضر مخالفات خلال 65 حملة تموينية ببني سويف

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محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التموين

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لضبط الأسعار وحماية صحة وسلامة المواطنين. كما شدد على محاربة الغش التجاري ومنع تداول السلع منتهية الصلاحية.

 

واستعرض المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، التقرير الأسبوعي لجهود المديرية في الرقابة التموينية، الذي شمل فترة من 26 يناير حتى 1 فبراير، بالتعاون مع جهات متعددة مثل مباحث التموين، الطب البيطري، والصحة.

 

وأسفرت 65 حملة تفتيشية ورقابية عن تحرير 216 محضرًا لمخالفات متنوعة، حيث تم ضبط 168 محضرًا في المخابز البلدية بسبب مخالفات مثل نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات، بالإضافة إلى 38 محضرًا في الأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلع مجهولة المصدر.

 

وتم تحرير 10 محاضر لمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بسبب مخالفات تتعلق بالأنشطة التجارية غير القانونية، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على هذه المنشآت.

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