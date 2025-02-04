عاجل - اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة بنسبة نجاح 70.13٪

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، رسميًا نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024-2025 بنسبة نجاح بلغت 70.13٪. جاء هذا الإعلان بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، بحضور الأستاذ يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 120،263 طالبًا وطالبة، حضر منهم 119،791 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 84،004 طلاب، مما يعكس جهودًا كبيرة من المعلمين والإدارات التعليمية لتحقيق نتائج إيجابية رغم التحديات.

هذه النسبة تشير إلى تحسن ملحوظ في مستوى التحصيل الدراسي مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تسعى محافظة البحيرة باستمرار لتطوير العملية التعليمية وتحقيق أداء متميز للطلاب في مختلف المراحل.

نتائج متميزة لفئات التعليم المهني وطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

لم تقتصر النجاحات على التعليم العام فقط، بل سجلت نتائج الشهادة الإعدادية المهنية نتائج مبهرة هذا العام، حيث بلغت نسبة النجاح 98.5٪. تقدم للامتحانات 4،622 طالبًا وطالبة، حضر منهم 4،526 ونجح 4،459، مما يؤكد على جودة البرامج التعليمية المهنية وفعاليتها في تأهيل الطلاب لسوق العمل.

أما بالنسبة لطلاب الصم وضعاف السمع، فقد حققوا نسبة نجاح كاملة بلغت 100٪، حيث تقدم للامتحانات 37 طالبًا وطالبة، حضروا جميعًا ونجحوا جميعًا، وهو إنجاز يعكس الجهود المبذولة لدعم هذه الفئة وتوفير بيئة تعليمية شاملة تلبي احتياجاتهم.

كذلك، أظهرت نتائج طلاب المكفوفين تميزًا واضحًا، حيث بلغت نسبة النجاح 100٪ أيضًا. تقدم للامتحانات 11 طالبًا وطالبة، حضر منهم 10 ونجحوا جميعًا، مما يبرز أهمية دعم التعليم المتخصص وتوفير الإمكانيات اللازمة لهؤلاء الطلاب لتحقيق أفضل النتائج.

إعلان النتائج في المدارس والإدارات التعليمية عصر اليوم



وجهت محافظ البحيرة بإعلان النتائج رسميًا في المدارس والإدارات التعليمية بجميع مراكز المحافظة بدءًا من الساعة الرابعة عصر اليوم، لضمان سهولة وصول الطلاب وأولياء الأمور إلى النتائج دون تأخير.

كيفية الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا:



الدخول إلى رابط مديرية التربية والتعليم بالبحيرة (سيتم توفيره عند رفع النتائج).

اختيار "نتيجة الشهادة الإعدادية" للفصل الدراسي الأول 2025.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على زر "عرض النتيجة" لظهور الدرجات التفصيلية.

هذا الإجراء يأتي في إطار تطوير الخدمات الإلكترونية وتسهيل عملية الاستعلام عن النتائج بطريقة سريعة وآمنة لجميع الطلاب في المحافظة.

رسائل تهنئة ودعم من محافظ البحيرة ووكيل الوزارة

قدمت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تهنئة خاصة لجميع الطلاب الناجحين، معربة عن فخرها بالجهود المبذولة من قبل الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور خلال هذا العام الدراسي. وأكدت أن هذه النسبة تعكس مستوى الجهد المبذول من الجميع لتحقيق هذا النجاح.

كما أثنى الأستاذ يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، على دور المعلمين والإداريين في تهيئة البيئة التعليمية المناسبة، مشيرًا إلى أن التعليم هو حجر الزاوية في بناء المستقبل وأن محافظة البحيرة مستمرة في تطوير البنية التحتية للمدارس ودعم الكوادر التعليمية.

وأكدت المحافظ على أهمية استمرار العمل الجاد والاجتهاد في الفصل الدراسي الثاني، لتحقيق نتائج أفضل وتحفيز الطلاب على المزيد من التفوق في مسيرتهم الدراسية.

تحليل أداء الطلاب وتوزيع نسب النجاح



تشير النتائج إلى وجود تفاوت في نسب النجاح بين الإدارات التعليمية المختلفة في محافظة البحيرة، مما يعكس اختلافات في مستوى الأداء الأكاديمي بين المناطق. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن قائمة أوائل الطلاب على مستوى المحافظة قريبًا، لتكريم المتفوقين وتشجيعهم على الاستمرار في تحقيق النجاحات.

تظهر النتائج أيضًا أن هناك تحسنًا ملحوظًا في أداء طلاب التعليم المهني وطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو مؤشر إيجابي على فاعلية البرامج التعليمية المخصصة لهذه الفئات ومدى اهتمام المحافظة بتوفير تعليم عادل وشامل.