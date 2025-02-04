عاجل| محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة بنسبة نجاح ٧٠.١٣٪

محافظ البحيرة تعتمد نتيجة إمتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة بنسبة نجاح ٧٠.١٣٪

ٱعتمدت منذ قليل الدكتورة/ جاكلين عازر - محافظ البحيرة نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ م بنسبة نجاح ٧٠.١٣٪.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام ١٢٠ ألف و٢٦٣ طالب وطالبة، حضر منهم ١١٩ ألف و٧٩١ نجح منهم ٨٤٠٠٤ بنسبة ٧٠.١٣٪.

كما ٱعتمدت المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين ٤٦٢٢ طالب وطالبة حضر منهم ٤٥٢٦ طالب وطالبة ونجح ٤٤٥٩ بنسبة نجاح ٩٨.٥٪.

وكذا الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بلغ عدد المتقدمين ٣٧ طالب وطالبة حضر منهم ٣٧ ونجح ٣٧ طالب بنسبة نجاح ١٠٠٪

كما بلغ عدد المتقدمين للإعدادية من المكفوفين ١١ طالب وطالبة حضر منهم ١٠ طلاب ونجح ١٠ طلاب بنسبة نجاح ١٠٠٪.

هذا وجهت الدكتورة/ جاكلين عازر بإعلان النتائج داخل المدارس والإدارات التعليمية بالمحافظة بدءًا من الساعة الرابعة من عصر اليوم، كما سيتم رفعها إلكترونيًا على الرابط الخاص بوزارة مديرية التربية والتعليم حيث سيتم الإستعلام عن النتيجه برقم جلوس الطالب.

وتتقدم الدكتورة/ جاكلين عازر - محافظ البحيرة، والأستاذ/ يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بخالص التهنئة لجميع أبنائنا الطلاب متمنين لهم مزيد من التفوق والنجاح فى مسيرتهم التعليمية.

كيفية الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم معرفة النتيجة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أو بوابة التعليم الإلكتروني هنا . اختيار أيقونة "الخدمات الإلكترونية". النقر على "نتيجة سنوات النقل الإعدادية". تحديد المرحلة الإعدادية والفصل الدراسي الأول. إدخال بيانات الطالب مثل الاسم ورقم الجلوس. الضغط على أيقونة "عرض النتيجة" لمعرفة درجات الطالب في جميع المواد.

كما يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال التوجه إلى المدارس والإدارات التعليمية، حيث سيتم إعلانها رسميًا هناك.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموع درجات الصف الثالث الإعدادي بـ 280 درجة مقسمة على الفصلين الدراسيين، بحيث يكون لكل فصل 140 درجة. وجاء توزيع الدرجات على المواد الأساسية كالتالي: