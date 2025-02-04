رحمة أحمد تتألق في بوستر جديد لمسلسل “الكابتن” استعدادًا لرمضان 2025

رحمة أحمد تتألق في بوستر جديد لمسلسل “الكابتن” استعدادًا لرمضان 2025

الفجر الفني
رحمة أحمد
رحمة أحمد

 

 

كشفت منصة Watch It الرقمية عن بوستر جديد للفنانة رحمة أحمد من مسلسلها المرتقب “الكابتن”، الذي يجري حاليًا تصويره تمهيدًا لعرضه ضمن السباق الدرامي لشهر رمضان 2025. المسلسل يأتي تحت راية المتحدة للخدمات الإعلامية، وسط ترقب كبير من الجمهور لمتابعة أحداثه المشوقة.

رحمة أحمد تتألق في بوستر جديد لمسلسل “الكابتن” استعدادًا لرمضان 2025

ويندرج هذا المسلسل المرتقب ضمن قائمة الأعمال المميزة التي تجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، ومن المتوقع أن يحظى بمتابعة واسعة بالنظر إلى شعبية أكرم حسني والأعمال السابقة التي حققت نجاحًا كبيرًا.

 


تفاصيل مسلسل “الكابتن”

المسلسل مكون من 15 حلقة، وهو من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري. يشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم:
• أكرم حسني
• آية سماحة
• سوسن بدر
• سامي مغاوري
• أحمد عبد الوهاب
• عمر شوقي
• أحمد الرافعي

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي يحمل طابعًا فانتازيًا، ما يجعله أحد أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني.

 


تجربة الـ15 حلقة مستمرة

يكرر أكرم حسني تجربة مسلسلات الـ15 حلقة بعد نجاحه في رمضان الماضي بمسلسل “بابا جه”، الذي شارك فيه نخبة من الفنانين، منهم نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، ومحمود البزاوي. تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.

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