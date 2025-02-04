عاجل| ظهرت الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت محافظة البحيرة عن ظهور نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول لعام 2024-2025، الأمر الذي دفع العديد من الطلاب وأولياء الأمور إلى البحث عن رابط الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس. وقد اعتمدت محافظ البحيرة، الدكتورة جاكلين عازر، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة، حيث بلغت نسبة النجاح 70.13%، في حين سجلت الشهادة المهنية نسبة نجاح 98.5%، وحقق طلاب الصم وضعاف السمع نسبة نجاح 100%.

وتعد نتيجة الشهادة الإعدادية من المحطات التعليمية المهمة التي ينتظرها الطلاب بفارغ الصبر، حيث تحدد مسارهم التعليمي القادم، سواء بالالتحاق بالثانوية العامة أو المدارس الفنية بأنواعها المختلفة. في هذا التقرير، سنستعرض كيفية الحصول على النتيجة.

كيفية الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم معرفة النتيجة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أو بوابة التعليم الإلكتروني هنا . اختيار أيقونة "الخدمات الإلكترونية". النقر على "نتيجة سنوات النقل الإعدادية". تحديد المرحلة الإعدادية والفصل الدراسي الأول. إدخال بيانات الطالب مثل الاسم ورقم الجلوس. الضغط على أيقونة "عرض النتيجة" لمعرفة درجات الطالب في جميع المواد.

كما يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال التوجه إلى المدارس والإدارات التعليمية، حيث سيتم إعلانها رسميًا هناك.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموع درجات الصف الثالث الإعدادي بـ 280 درجة مقسمة على الفصلين الدراسيين، بحيث يكون لكل فصل 140 درجة. وجاء توزيع الدرجات على المواد الأساسية كالتالي:

اللغة العربية: 40 درجة

اللغة الإنجليزية: 30 درجة

الرياضيات: 30 درجة

العلوم: 20 درجة

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

إحصائيات وأعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات

بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة البحيرة 120،263 طالبًا وطالبة، حضر منهم 119،791 طالبًا، ونجح منهم 84،004 طالبًا، بنسبة نجاح بلغت 70.13%.

موعد إعلان النتيجة في المدارس

وجهت محافظ البحيرة، الدكتورة جاكلين عازر، بإعلان النتائج في المدارس والإدارات التعليمية بالمحافظة بدايةً من الساعة الرابعة عصرًا، بالتزامن مع رفعها إلكترونيًا على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عنها باستخدام رقم الجلوس.