تكريم تامر عبدالمنعم عن نوستالجيا ٩٠/٨٠ بمهرجان أخبار النجوم الدولي السبت المقبل

السبت .. تكريم تامر عبدالمنعم بفندق توليب جاردينيا في مهرجان أخبار النجوم الدولي

قررت إدارة مهرجان أخبار النجوم الدولي برئاسة الدكتور علاء البلتاجي تكريم الفنان تامر عبدالمنعم وذلك يوم السبت الموافق 8 فبراير المقبل بفندق توليب جاردينيا في مدينة نصر.

وجاء تكريم الفنان تامر عبدالمنعم عن نجاح مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ التي تم عرضها خلال الفترة الأخيرة ولاقت نجاحا كبيرا ولنجاحاته في الفترة الأخيرة.

مهرجان أخبار النجوم الدولي يعتمد في دورته الأولى على تكريم كوكبة من الفنانين والإعلاميين الذين أثروا في المجال الفني والإعلامي والشخصيات العامة بالمجتمع المصري والعربي، ومنهم الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، الفنان ميدو عادل، أحمد عبدالله محمود، مجد القاسم ومجموعة أخرى من النجوم.

من ناحية أخرى يهدف مهرجان أخبار النجوم الدولي إلى تقديم الجوائز للمبدعين في العديد من الفئات، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي مما يجعله مناسبة هامة لدعم وتحفيز الفنانين والمبدعين في كافة التخصصات.

من جانبه أعرب الدكتور علاء البلتاجي رئيس مهرجان أخبار النجوم 2025 عن سعادته وفخره بإنطلاق الدورة الأولى من المهرجان الذي يعد من أبرز الفعاليات الفنية التي تساهم في تسليط الضوء على النجوم والمواهب المبدعة في مختلف المجالات وأكد على أن المهرجان يشكل منصة هامة للإحتفاء بالفن والفنانين ويعكس دور الفن في توحيد الشعوب وتعزيز التفاهم بين الثقافات المختلفة.

وأشار "البلتاجي" إلى أن المهرجان سيضم مجموعة من الفعاليات المميزة وتكريمات خاصة لعدد من الشخصيات الفنية البارزة.

وفي ختام حديثه شدد الدكتور علاء البلتاجي أن مهرجان "أخبار النجوم الدولي" يمثل فرصة لعرض إبداعات الفنانين من مختلف البلدان وأنه يدعم بشكل كبير الفن والإبداع في المنطقة العربية والعالم.