نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ 2025 بالاسم ورقم الجلوس

عاجل| ظهرت الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ 2025 بالاسم ورقم الجلوس

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نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ رسميًا عن اعتماد نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024-2025، الأمر الذي دفع الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور إلى البحث عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ لمعرفة نتائجهم باستخدام الاسم ورقم الجلوس.

وقد اعتمد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، حيث بلغت نسبة النجاح 82.27%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة، مما يعكس الجهود المبذولة من قبل الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور. أما نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية فقد بلغت 96.09%، في حين حققت الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع نسبة نجاح كاملة 100%.

وتعد نتيجة الشهادة الإعدادية من أهم المراحل التي تحدد مسار الطالب التعليمي في المرحلة الثانوية، سواء بالاتجاه نحو الثانوية العامة أو التعليم الفني. 

رابط وخطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي كفر الشيخ

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ معرفة النتيجة بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى بوابة التعليم الإلكتروني أو البوابة الإلكترونية لمحافظة كفر الشيخ من خلال الرابط المخصص هنا.
  2. اختيار أيقونة "الخدمات الإلكترونية".
  3. النقر على "نتيجة سنوات النقل الإعدادية".
  4. تحديد المرحلة الإعدادية والفصل الدراسي الأول.
  5. اختيار نتيجة الصف الثالث الإعدادي.
  6. إدخال بيانات الطالب (الاسم ورقم الجلوس).
  7. الضغط على أيقونة "عرض النتيجة" لمعرفة الدرجات في جميع المواد الدراسية.

كما يمكن للطلاب التوجه إلى مدارسهم وإداراتهم التعليمية للحصول على النتيجة، حيث تم الإعلان عنها رسميًا داخل المدارس.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مجموع درجات الصف الثالث الإعدادي 280 درجة، مقسمة إلى 140 درجة لكل فصل دراسي. وجاء توزيع الدرجات على المواد الأساسية كالتالي:

  • اللغة العربية: 40 درجة
  • اللغة الإنجليزية: 30 درجة
  • الرياضيات: 30 درجة
  • العلوم: 20 درجة
  • الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

إحصائيات وأعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات

بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ 66،259 طالبًا وطالبة، تغيب منهم 235 طالبًا، في حين حضر الامتحانات 66،024 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 82.27%.

أهمية نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب كفر الشيخ

تمثل نتيجة الصف الثالث الإعدادي نقطة فاصلة في المسار التعليمي للطلاب، حيث يعتمد عليها تحديد اتجاههم المستقبلي، سواء بالالتحاق بـ الثانوية العامة، أو التعليم الفني والصناعي والتجاري، أو المدارس العسكرية والتكنولوجية. كما أنها تؤثر على فرص الطلاب في الالتحاق بالمدارس المتميزة والنوعية التي تعتمد على درجات القبول.

 

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