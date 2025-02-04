اختلال عجلة القيادة.. تفاصيل إصابة شخصين في انقلاب ملاكي أعلى الدائري

حوادث
ارشفية
ارشفية

باشرت نيابة الجيزة، التحقيق في إصابة شخصين  في انقلاب ملاكي أعلى الدائري بالجيزة

اختلال عجلة القيادة

وكشفت التحقيقات، أن اختلت عجلة القيادة في يد السائق مما تسببت في أنحراف السيارة وادى ذلك الأمر إلى انقلاب السيارة

انقلاب سيارة

وتلقت غرفة عمليات الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكي أعلى الدائري

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص أنه أثناء سير السيارة،  اختلت عجلة القيادة في يد السائق مما تسببت في أنحرافها وادى ذلك الأمر إلى انقلاب السيارة.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
 

اصابة شخصين اختلال عجلة القيادة اختلت عجلة القيادة

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