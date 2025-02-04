ضربت رأسها في الحائط.. استمرار حبس مراهقة قتلت رضيعة بسبب البكاء في أوسيم

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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس مراهقة لقتلها رضيعة تبلغ من العمر عام، بسبب كثرة بكائها في أوسيم.

باشرت النيابة العامة، التحقيق مع مراهقة لقتلها رضيعة تبلغ من العمر عام، بسبب كثرة بكائها في أوسيم.

بسبب بكائها

وكشفت التحقيقات، أن والدة الرضيعة تركت أطفالها لدى صديقتها بسبب عملها، وبسؤال الصديقة تبين أنها تركت الأطفال لدى ابنتها الكبرى وتدعى "ياسمين" 14 عامًا، بسبب انشغالها أيضًا في العمل.

وباستجواب الابنة اقرت بقيامها بكتم نفس الطفلة وضرب راسها بالحائط بسبب كثرة بكائها

مراهقة تقتل رضيعة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نقل طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من عام للمستشفى، جثة هامدة، ووجود إصابة برأسها.

بإجراء التحريات تبين أن الطفلة المجني عليها أودعتها والدتها بمنزل صديقتها لرعايتها مقابل مبلغ مالي، وأثناء رعاية إبنة الصديقة البالغة من العمر 14 سنة، للطفلة، في غياب والدتها، صدمت رأسها بالحائط لبكاءها المستمر، مما أسفر عن وفاتها.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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