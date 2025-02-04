بدء تأسيس كنيسة على اسم "الملاك" بمدينة برايتون بإنجلترا

أقباط وكنائس
كنيسة
كنيسة

صلى نيافة الأنبا أنتوني أسقف إيبارشية أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا، قداس الأحد الرابع من شهر طوبة، في مسرح مؤجر بمدينة برايتون، جنوبي إنجلترا وذلك في سياق الترتيب لتأسيس كنيسة جديدة ببرايتون على اسم رئيس الملائكة ميخائيل. ورسم نيافته عقب صلاة الصلح تسعة من أبناء الأقباط هناك شمامسة برتبة إبصالتس.

شارك في القداس القس شنودة نوار كاهن الكنيسة المزمع إنشاؤها، والراهب القس أبادير المقاري، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا الحبيب بمدينة بروملي، وما يقرب من 1000 شخص.

انجلتيرا الأنبا أنتوني الكنيسة القبطية

مواد متعلقة

تفاصيل زيارة نيافة الأنبا سيرابيون للفلبين

الأنبا مكاري يستقبل الأمين المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط

نياحة نيافة الأنبا أغابيوس مطران ديرمواس

افتتاح المسار الرقمي للعائلة المقدسة بالدير القبطي بهوكستر

كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة تنظم حجًا روحيًا إلى كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية

الانبا ميخائيل يدشن كنيسة الأنبا أنطونيوس بأطلس ويسيم القس كاراس عبد الله قمصا

قيادات الكنيسة الكاثوليكية يهنئون البابا تواضروس بالعيد

خلال لقائه السفير المصري في الڤاتيكان.. قداسة البابا: علاقاتنا طيبة مع كافة الكنائس والكنيسة القبطية تمسكت بالإيمان المستقيم عبر العصور
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| ظهرت الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ 2025 بالاسم ورقم الجلوس

عاجل| ظهرت الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

عاجل| محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة بنسبة نجاح ٧٠.١٣٪

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم 4/2/2025

تكريم تامر عبدالمنعم عن نوستالجيا ٩٠/٨٠ بمهرجان أخبار النجوم الدولي السبت المقبل

رحمة أحمد تتألق في بوستر جديد لمسلسل “الكابتن” استعدادًا لرمضان 2025

في ذكرى وفاتها.. نادية لطفي أيقونة السينما المصرية التي لا تغيب (بروفايل)

مسلسلات شهر رمضان الكورية2025 موقع 3seq قصة عشق.. مشاهدة مسلسل لعبة الحبار Squid Game