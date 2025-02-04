بدء تأسيس كنيسة على اسم "الملاك" بمدينة برايتون بإنجلترا

صلى نيافة الأنبا أنتوني أسقف إيبارشية أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا، قداس الأحد الرابع من شهر طوبة، في مسرح مؤجر بمدينة برايتون، جنوبي إنجلترا وذلك في سياق الترتيب لتأسيس كنيسة جديدة ببرايتون على اسم رئيس الملائكة ميخائيل. ورسم نيافته عقب صلاة الصلح تسعة من أبناء الأقباط هناك شمامسة برتبة إبصالتس.

شارك في القداس القس شنودة نوار كاهن الكنيسة المزمع إنشاؤها، والراهب القس أبادير المقاري، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا الحبيب بمدينة بروملي، وما يقرب من 1000 شخص.