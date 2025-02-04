ديفيد ألابا نجم ريال مدريد يتعرض لإصابة جديدة

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، تعرض النمساوي ديفيد ألابا، مدافع الفريق لإصابة جديدة.

ريال مدريد.. ديفيد ألابا يتعرض لإصابة جديدة

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجرتها الخدمات الطبية لريال مدريد على لاعبنا ديفيد ألابا، تبين أنه يعاني من إصابة في العضلة الضامة للفخذ الأيسر، وحالته ستخضع للمراقبة والتطور".

ويعاني ريال مدريد حاليا من إصابة إيدير ميليتاو وأنطونيو روديجر في خط الدفاع، إلى جانب ديفيد ألابا، ولم يعد يتبقى لديه سوى راؤول أسينسيو، وأوريلين تشواميني لاعب الوسط الذي يلعب أحيانا كقلب دفاع.

وكان ألابا غاب عن الملاعب لمدة تزيد عن عام بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ووفقا لبرنامج الشيرنجيتو الإسباني، فإن مدة غياب ألابا عن الملاعب ستتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

ويحتل ريال مدريد صدارة الترتيب في الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بينما يأتي برشلونة في المركز الثالث ب45 نقطة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليجانيس، غدا الأربعاء، في ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، وبعدها يواجه أتلتيكو مدريد في ديربي الليجا يوم السبت المقبل.

كما يخوض ريال مدريد مواجهة نارية ضد مانشستر سيتي يوم الثلاثاء 11 فبراير، في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.