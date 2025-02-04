تفاصيل زيارة نيافة الأنبا سيرابيون للفلبين

زار نيافة الأنبا سيرابيون مطران لوس أنچلوس، الفلبين، في الفترة من التاسع والعشرين من يناير الماضي، وحتى الثاني من فبراير الجاري، حيث كان في استقباله، نيافة الأنبا رويس الأسقف العام لآسيا.

حيث صلى نيافتهما القداس الإلهي يوم الأربعاء الماضي، في كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس في كيزون سيتي بالعاصمة مانيلَّا.

كما صليا يوم الجمعة الماضي، القداس في كنيسة القديس مار مرقس في تاكلوبان، والتقى كذلك بعده بالمصلين.

وصليا أيضًا القداس في اليوم التالي (السبت) في كنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس، في سيپالاي، نيجروز.

وعادا ليصليا الأحد الماضي، قداس الأحد الرابع من شهر طوبة في كيزون سيتي، ولكن في كنيسة السيدة العذراء الجديدة هناك.

وكانت لنيافة الأنبا سيرابيون لقاءات مع أبناء الكنيسة في كافة المدن التي زارها.