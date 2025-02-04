رسميًا.. موعد فتح باب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية 2025

موعد فتح باب تظلمات نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2025

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من قبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، حيث بلغت نسبة النجاح 82.38% في المدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل. وبلغ عدد الطلاب الحاضرين في الامتحانات 85،854 طالبًا وطالبة، مما يعكس حجم الاهتمام الكبير الذي يوليه الطلاب وأولياء الأمور لهذه المرحلة الدراسية المهمة.

تمثل الشهادة الإعدادية محطة حاسمة في المسيرة التعليمية للطلاب، حيث يحدد مجموع الدرجات الاتجاه المستقبلي للطالب، سواء كان نحو الثانوية العامة، أو التعليم الفني والتجاري والصناعي، أو حتى المدارس التكنولوجية الجديدة التي توفر فرصًا متقدمة في سوق العمل.

ومع إعلان النتائج، تتيح محافظة المنوفية للطلاب فرصة التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك للطلاب الذين لديهم استفسارات أو اعتراضات على درجاتهم في بعض المواد.

رابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية الاطلاع على نتائجهم من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التعليم الإلكتروني أو البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية. اختيار أيقونة "الخدمات الإلكترونية". النقر على "نتيجة سنوات النقل الإعدادية". تحديد المرحلة الإعدادية والفصل الدراسي الأول. اختيار نتيجة الصف الثالث الإعدادي. إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس. الضغط على أيقونة "عرض النتيجة" لمعرفة الدرجات في جميع المواد الدراسية.

مواعيد وإجراءات تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة المنوفية

أعلنت الإدارات التعليمية بمحافظة المنوفية عن مواعيد تقديم التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية، والتي ستكون اعتبارًا من يوم الجمعة 14 فبراير 2025، وحتى يوم الإثنين 3 مارس 2025.

خطوات تقديم التظلم:

التوجه إلى الإدارة التعليمية التابع لها الطالب لتقديم طلب التظلم. دفع الرسوم المقررة لكل مادة يرغب الطالب في التظلم بشأنها. الحصول على إيصال السداد، والذي يتيح للطالب تحديد موعد للاطلاع على ورقة الإجابة الخاصة به. حضور الطالب أو ولي أمره في الموعد المحدد للاطلاع على ورقة الإجابة. في حالة وجود أخطاء في التصحيح أو عدم احتساب درجات مستحقة، يتم تصحيح الخطأ وإضافة الدرجات المستحقة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن المجموع الكلي للصف الثالث الإعدادي هو 280 درجة، مقسمة بين الفصلين الدراسيين، بحيث يكون 140 درجة لكل فصل دراسي. وجاء توزيع الدرجات على المواد الأساسية كالتالي: