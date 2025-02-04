تفاصيل مهام "اللجنة العليا" للمسئولية الطبية بالقانون الجديد

الفجر السياسي
أرشيفية
أرشيفية

 


حدد مشروع قانون "المسئولية الطبية"، المُقدم من الحكومة، مهام واختصاصات اللجنة العليا، حيث نصت المادة (9) على أن تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء.

 

مهام اللجنة العليا للمسئولية الطبية
 


1- النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.


2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.


3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.


4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية حسب الأحوال.


5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.


6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.


7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.

 

8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.

 

 

مهام اللجنة العليا للمسئولية الطبية اللجنة العليا للمسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية الفجر السياسي

مواد متعلقة

مجلس الشيوخ يحيل عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها (تفاصيل)

قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)

بعد إحالته للجنة التعليم بـ "الشيوخ".. تفاصيل طلب المناقشة العامة بشأن تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي

مطالب بمجلس الشيوخ بإنشاء مراكز بحثية متخصصة داخل الجامعات.. تعرف على التفاصيل

بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين وأهدافه

مجلس "الشيوخ" يُحيل طلب بشأن تطوير قطاع التأمين ورقمنة المعاملات المالية للجنة الاقتصادية (تفاصيل)

بعد إحالته لرئيس الجمهورية.. تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على تعديل قانون سوق رأس المال

مطالبات بمجلس الشيوخ بضرورة مراجعة تشريعات وإجراءات الاستثمار في مصر (تعرف على التفاصيل)
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| ظهرت الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ 2025 بالاسم ورقم الجلوس

عاجل| ظهرت الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

عاجل| محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة بنسبة نجاح ٧٠.١٣٪

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم 4/2/2025

تكريم تامر عبدالمنعم عن نوستالجيا ٩٠/٨٠ بمهرجان أخبار النجوم الدولي السبت المقبل

رحمة أحمد تتألق في بوستر جديد لمسلسل “الكابتن” استعدادًا لرمضان 2025

في ذكرى وفاتها.. نادية لطفي أيقونة السينما المصرية التي لا تغيب (بروفايل)

مسلسلات شهر رمضان الكورية2025 موقع 3seq قصة عشق.. مشاهدة مسلسل لعبة الحبار Squid Game