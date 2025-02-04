غدًا.. إطلاق استراتيجية وهوية الديوان العام للمحاسبة لتعزيز دوره في أعمال المراجعة على القطاع العام



يطلق رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، غدًا، إستراتيجية الديوان وهويته البصرية المحدثة وذلك في احتفاء سيقام بمقره في الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للديوان العام للمحاسبة راكان بن عبدالله البازعي أن إطلاق الإستراتيجية والهوية الجديدة نقطة تحول وانطلاقة جديدة للديوان نحو تحقيق أهدافه في تعزيز الإمكانات الفنية والتقنية وفقًا للرؤى والإستراتيجيات الوطنية، حيث يأتي إطلاق الهوية البصرية تزامنًا مع الإعلان عن الإستراتيجية الجديدة ومستهدفاتها النوعية في مختلف التخصصات.

وبين أن أحد أهم أهداف إستراتيجية الديوان الجديدة يتمثل في تعزيز الريادة والتميز في مجال المراجعة والمحاسبة على القطاع العام، المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطوير القدرات المؤسسية والرقمية، وتعزيز التعاون والتكامل على المستوى المحلي والدولي.

وأشار البازعي إلى أن الاحتفاء سيشهد الإعلان عن تفعيل منظومة المراجعة الرقمية "شامل 2.0" الهادف إلى تحسين عمليات المراجعة بالديوان باستخدام تقنيات متقدمة بواسطة منصة رقمية متكاملة لتحليل البيانات وتسهيل أعمال المراجعة؛ بما يُسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية في القطاع العام