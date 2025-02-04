تشكيل بيراميدز في مواجهة المنصورة بكأس مصر

الفجر الرياضي
بيراميدز
بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المنصورة في إطار بطولة كأس مصر.

تشكيل بيراميدز في مواجهة المنصورة بكأس مصر 

ويحل المنصورة ضيفا على بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.

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وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - رمضان صبحي - يوسف أوباما

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على دكة البدلاء:

شريف إكرامي - محمد حمدي - أحمد سامي - صامويل أومسا - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمد الشيبي - محمود دونجا - مصطفى فتحي

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