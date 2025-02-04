الظهور الأول لمحمود كهربا مع الاتحاد الليبي

الفجر الرياضي
محمود كهربا
محمود كهربا

سجل محمود كهربا لاعب الاتحاد الليبي والذي ينشط في صفوفهم على سبيل الإعارة من النادي الأهلي ظهوره الأول مع ناديه.

الظهور الأول لمحمود كهربا مع الاتحاد الليبي 

ويواجه الاتحاد الليبي نظيره المجد والذي ينشط في صفوفه الرباعي عمرو موسى وعلي فتحي ومحمد بازوكا وعمر السعيد.

ويتواجد الثلاثي المصري  عمرو موسى وعلي فتحي ومحمد بازوكا يتواجد في التشكيل الأساسي لفريق المجد لتكون مواجهة في الدوري الليبي مصحوبة بنكهة مصرية.

الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة الإسماعيلي بتدريبات خططية خاصة

تدريبات تأهيلية خاصة لعمر جابر على هامش مران الزمالك

وجدير بالذكر أن الأهلي قد أعار محمود كهرباء لمدة ٦ أشهر حتى نهاية الموسم الحالي ليعود مع بطولة مونديال العالم للأندية.

مواد متعلقة

تدريبات فنية قوية للاعبي الزمالك قبل لقاء الإسماعيلي في الدوري

ستاد المحور: الزمالك لم يحصل على توقيع أي صفقة أجنبية حتى الآن
ads

الأكثر قراءة

عاجل| ظهرت الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ 2025 بالاسم ورقم الجلوس

عاجل| ظهرت الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

عاجل| محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة بنسبة نجاح ٧٠.١٣٪

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم 4/2/2025

تكريم تامر عبدالمنعم عن نوستالجيا ٩٠/٨٠ بمهرجان أخبار النجوم الدولي السبت المقبل

رحمة أحمد تتألق في بوستر جديد لمسلسل “الكابتن” استعدادًا لرمضان 2025

في ذكرى وفاتها.. نادية لطفي أيقونة السينما المصرية التي لا تغيب (بروفايل)

مسلسلات شهر رمضان الكورية2025 موقع 3seq قصة عشق.. مشاهدة مسلسل لعبة الحبار Squid Game