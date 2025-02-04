سجل محمود كهربا لاعب الاتحاد الليبي والذي ينشط في صفوفهم على سبيل الإعارة من النادي الأهلي ظهوره الأول مع ناديه.

الظهور الأول لمحمود كهربا مع الاتحاد الليبي

ويواجه الاتحاد الليبي نظيره المجد والذي ينشط في صفوفه الرباعي عمرو موسى وعلي فتحي ومحمد بازوكا وعمر السعيد.

ويتواجد الثلاثي المصري عمرو موسى وعلي فتحي ومحمد بازوكا يتواجد في التشكيل الأساسي لفريق المجد لتكون مواجهة في الدوري الليبي مصحوبة بنكهة مصرية.

وجدير بالذكر أن الأهلي قد أعار محمود كهرباء لمدة ٦ أشهر حتى نهاية الموسم الحالي ليعود مع بطولة مونديال العالم للأندية.