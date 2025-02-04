المصري يفوز على وادي دجلة ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

الفجر الرياضي
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري الفوز على واد دجلة بهدف نظيف  في المباراة التي جمعت بينهم بالدور ال 32 من بطولة كأس مصر.

المصري يفوز على وادي دجلة ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر 

وسجل هدف النادي المصري خالد الغندور في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يتأهل المصري البورسعيدي للدور ال16 من بطولة كأس مصر ليواجه فريق البنك الأهلي في هذه البطولة.

وخاض المصري البورسعيدي  هذه المباراة بتشكيل مكون من:
 محمود  جاد  لحراسة المرمى،  كريم العراقي،  باهر المحمدي، محمد دبش  ، عمرو سعداوي لخط الظهر،  سامادو أتدجيكو،  محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، كريم بامبو  ، حسين فيصل، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.

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فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي  ، أحمد عيد  ، أحمد أيمن منصور، حسن علي، صلاح محسن،  يوسف الجوهري، خالد الغندور، جون ايبوكا،  ليستويل أمانكونا.

بينما  شارك فريق وادي دجلة في هذه المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: عبد الكافي رجب.

خط الدفاع: محمد باستن – محمد الشيبيني – كمال أبو الفتوح – أحمد دحروج.

خط الوسط: أحمد سكولز – إسلام كانو – وليد عادل.

خط الهجوم: عبد الله كامل – كريم سعيد – كريم حلاوة.

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