كشف حمزة شتيوي الصحفي بجريدة هسبورت المغربية، حقيقة تعرض أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة مزمنة.

الوداد لم يضم أشرف بن شرقي لهذا السبب

وقال حمزة شتيوي، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: أشرف بن شرقي لا يُعاني من أي إصابة من الممكن أن تؤثر على مستواه أو مشواره مع الأهلي، وأتعجب من الأنباء التي تتحدث عن ذلك.

وأضاف الصحفي بجريدة هسبورت المغربية: بن شرقي طموحه كبير وكان ينتظر نادي كبير، وكان لديه عدة أندية لكنه انتظر من أجل اختيار نادي كبير.

وأكمل شتيوي: الوداد كان لديه رغبة في التعاقد معه وكان مطروحا على النادي، ولكن لم يكن هناك تواصل مباشر بين الطرفين، لأنه من الصعب على النادي التعاقد معه.

واختتم حمزة شتيوي: أشرف بن شرقي كان مرتاحا في الريان، لكن بعد عرض الأهلي رغب في خوض تحديات كبيرة مع فريق كبير.