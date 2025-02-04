وكيل التعليم بالجيزة يتفقد مدارس إدارة 6 أكتوبر لمتابعة جاهزية الفصل الدراسي الثاني

أخبار مصر
سعيد عطية وكيل وزارة
سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

تفقد سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بزيارة ميدانية إلى عدد من المدارس التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية.

وذلك في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة على متابعة الاستعدادات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب في بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة.

حيث شملت الزيارة:
-مدرسة الشهيد محمد محمود أبو المجد.
-مدرسة 6 أكتوبر الثانوية العسكرية بنين.
-مدرسة 6 أكتوبر الرسمية المتميزة للغات.

وخلال الجولة، تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، الفصول الدراسية والمرافق العامة، مشددًا على ضرورة استكمال أعمال الصيانة البسيطة داخل المدارس، بما يشمل الإضاءة، الكهرباء، المقاعد، دورات المياه، والتهوية، لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة تساهم في دعم العملية التعليمية وراحة الطلاب والمعلمين.

وأكد وكيل تعليم الجيزة، أن الاستعداد للفصل الدراسي الثاني لا يقتصر فقط على تهيئة المباني المدرسية، بل يشمل كذلك مراجعة الجداول الدراسية، وضبط آليات الانضباط المدرسي، وتوفير الوسائل التعليمية الحديثة التي تساهم في تحقيق أقصى استفادة للطلاب.

وأصدر سعيد عطية وكيل تعليم الجيزة، مجموعة من التوجيهات الحازمة، لضمان انطلاقة قوية ومنظمة للفصل الدراسي الثاني، وشملت:
1. سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والتأكد من جاهزية جميع المرافق قبل بداية الفصل الدراسي.
2. متابعة تجهيز الفصول والمقاعد الدراسية بما يضمن راحة الطلاب وسهولة الحركة داخل المدارس.
3. ضبط عمليات الإشراف اليومي داخل المدارس لضمان تحقيق أقصى درجات الانضباط والالتزام.
4. الالتزام بمعايير الأمن والسلامة من خلال مراجعة مخارج الطوارئ ووسائل الحماية داخل المنشآت التعليمية.
5. تعزيز بيئة تعليمية محفزة عبر تجهيز الوسائل التعليمية الحديثة التي تدعم جودة التدريس وتساعد على رفع مستوى التحصيل الدراسي.

وأكد وكيل الوزارة أن التخطيط السليم والجاهزية المسبقة هما الركيزتان الأساسيتان لضمان بداية قوية ومنظمة للفصل الدراسي الثاني، مشددًا على أهمية التعاون بين الإدارات التعليمية والمدارس في تنفيذ الخطط الموضوعة، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق الأهداف المنشودة.

وتأتي الجولة التفقدية ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي يقوم بها وكيل أول الوزارة لمتابعة سير العمل في المدارس، انطلاقًا من إيمان مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأن التعليم مسؤولية وطنية تستوجب العمل المستمر والمتابعة الدؤوبة لضمان تقديم أفضل مستوى تعليمي للطلاب.
 

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