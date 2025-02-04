تحدث حمزة شتيوي الصحفي بجريدة هسبورت المغربية، عن مستقبل محمود بنتايك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رفقة القلعة البيضاء.

بنتايك غير مرتاح بالزمالك.. وهدفه التواجد في صفوف المنتخب

وقال حمزة شتيوي، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: محمود بنتايك غير مرتاح في الزمالك ولديه تطلعات أكبر، ويرغب في بعض الأمور التي لم يجدها في الزمالك حتى الآن.

وأضاف الصحفي بجريدة هسبورت المغربية، أن محمود بنتايك هدفه الأول هو المشاركة بشكل أساسي، وهو ما لم يجده في الزمالك حتى الآن.

واختتم حمزة شتيوي: بنتايك يعطي الزمالك الأولوية لكن بشرط أن يمنحه الفرصة والتنافسية لأن هدفه دائما التواجد في المنتخب الوطني.

