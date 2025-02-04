سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم 4/2/2025

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم 4/2/2025، استقرارًا ملحوظًا في ختام التعاملات، بعد انخفاضه في اليوم السابق وفيما يلي نقدم لكم آخر تحديثات أسعار الدولار وفقًا للمستويات المعلنة في عدد من البنوك ،ارتفع سعر الدولار بقيمة بين 11 و14 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم في 9 بنوك، بينما استقر في بنك التعمير والإسكان، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس، وفقا لأسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية وحسب آخر تحديثات القطاع المصرفي، سجل أعلى سعر شراء للدولار 50.35 جنيه، بينما سجل أقل سعر للبيع 50.17 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس:

سجل الدولار في بنك قناة السويس اليوم 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك المصرف المتحد: بلغ سعر الدولار في بنك المصرف المتحد اليوم 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي: استقر سعر الدولار في البنك الأهلي عند 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر: سجل الدولار في بنك مصر اليوم 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية: سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم 50.17 جنيه للشراء، و50.27

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم