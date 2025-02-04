وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة: طفرة إنشائية في انتظار نادي الصحفيين قريبًا

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يرافقه النائب محمد شبانه عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة نادي الصحفيين الأعمال الإنشائية بالنادي ظهر اليوم الثلاثاء الرابع من فبراير 2025.

وتفقد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، أعمال التطوير الذي صدق عليها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لإنشاء كلًا من ( صالة افراح، كافيتريا، عدد 2 مبنى هيكل معدني، ملعب بدل، اعمال تركيب جرانيت وخط صرف صحي وتطوير المبنى الرئيسي،منطقة الأطفال وسور الكورنيش،منطقة الملعب الخماسي، والمداخل الرئيسية وكل مايلزم من اعمال تطوير بالنادي ).

وأثناء اللقاء أثنى الصبروط على ماتم أنجازه من أعمال بالنادي، كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، على أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يضع نصب عينيه تطوير المنشأت الشبابية والرياضية حيث شهدت السنوات القليلة الماضية اهتمام غير مسبوق ويظهر ذلك جليًا فيما يتم تقديمه للإرتقاء بالمنظومة الرياضية وما توليه القيادة السياسية من اهتمام تأكيدًا على دورها في تحقيق التنميه وتعزيز قدرات وامكانيات الشباب وهو يتجسد في تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة التي تتبناها الدوله المصريه وفقا لرؤيه مصر 2030 والتي تعمل الدوله في جميع قطاعاتهاعلى تحقيقها وخاصه بالقطاع الرياضي .

كما مر مدير المديرية على جميع الأعمال يرافقه طارق قاسم مدير إدارة الإنشاءات بالمديرية، جمال صالح المدير التنفيذي للنادي، حيث أكد على قرب الانتهاء منها وفتحها للأعضاء قريبًا على أرض الواقع.

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