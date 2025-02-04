وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة: طفرة إنشائية في انتظار نادي الصحفيين قريبًا

أخبار مصر
الدكتور محمود الصبروط
الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يرافقه النائب محمد شبانه عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة نادي الصحفيين الأعمال الإنشائية بالنادي ظهر اليوم الثلاثاء الرابع من فبراير 2025.

وتفقد وكيل وزارة  الشباب والرياضة بالجيزة، أعمال التطوير الذي صدق عليها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لإنشاء كلًا من ( صالة افراح، كافيتريا، عدد 2 مبنى هيكل معدني، ملعب بدل، اعمال تركيب جرانيت وخط صرف صحي وتطوير المبنى الرئيسي،منطقة الأطفال وسور الكورنيش،منطقة الملعب الخماسي، والمداخل الرئيسية وكل مايلزم من اعمال تطوير بالنادي ).

وأثناء اللقاء أثنى الصبروط على ماتم أنجازه من أعمال بالنادي، كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، على أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يضع نصب عينيه تطوير المنشأت الشبابية والرياضية حيث شهدت  السنوات القليلة الماضية اهتمام غير مسبوق ويظهر ذلك جليًا فيما يتم تقديمه للإرتقاء بالمنظومة الرياضية وما توليه القيادة السياسية من اهتمام تأكيدًا على دورها في تحقيق التنميه وتعزيز قدرات وامكانيات الشباب وهو يتجسد في تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة التي تتبناها الدوله المصريه وفقا لرؤيه مصر 2030 والتي تعمل الدوله في جميع قطاعاتهاعلى تحقيقها وخاصه  بالقطاع الرياضي  .

كما مر مدير المديرية على جميع الأعمال يرافقه طارق قاسم مدير إدارة الإنشاءات بالمديرية، جمال صالح المدير التنفيذي للنادي، حيث أكد على قرب الانتهاء منها وفتحها للأعضاء قريبًا على أرض الواقع.

IMG-20250204-WA0030
IMG-20250204-WA0030
IMG-20250204-WA0029
IMG-20250204-WA0029
IMG-20250204-WA0026
IMG-20250204-WA0026
IMG-20250204-WA0031
IMG-20250204-WA0031
IMG-20250204-WA0028
IMG-20250204-WA0028
IMG-20250204-WA0027
IMG-20250204-WA0027
IMG-20250204-WA0023
IMG-20250204-WA0023
IMG-20250204-WA0022
IMG-20250204-WA0022
IMG-20250204-WA0024
IMG-20250204-WA0024
IMG-20250204-WA0025
IMG-20250204-WA0025
IMG-20250204-WA0021
IMG-20250204-WA0021

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يكلف رؤساء لمراكز ومدن أوسيم والصف

وحدة السكان بالجيزة تنفذ ٣٨٧٢ نشاطا استفاد منه ٢٤٩ ألف مواطن خلال عام

محافظ الجيزة يكرم الشباب أصحاب واقعة إنقاذ الأطفال بحريق عمارة سكنية بفيصل

محافظ الجيزة: بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتطوير منطقة ميت عقبة

محافظ الجيزة يستقبل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالقاهرة والجيزة السابق

محافظ الجيزة: استحداث دورانات بشوارع المطبعة هرم والمحولات وأسفل محور عمرو بن العاص

نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بمدينة العياط

بدء أعمال الرصف والتطوير لوصلة طريق مصر أسيوط الزراعي بطول 4 كم
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. مصلحة الضرائب: إجراءات استثنائية لدعم الممولين الذين واجهتهم صعوبات تقنية عند تقديم الإقرار

تطورات جديدة تخص وضع محمد صلاح مع ليفربول

"الأونروا": آلاف الفلسطينيين فروا من مخيم جنين للاجئين

بعد الشروع في إغلاقها.. ماذا تعرف عن إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID

هجمات عسكرية على المدنيين وخطط ترامب.. آخر تطورات الأوضاع في السودان

بعد تهنئة السيسي.. تعرف على تاريخ العلاقات المصرية الغانية

تقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار تسيطر على الطقس غدًا

تشكيل الهلال السعودي الرسمي لمواجهة برسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا