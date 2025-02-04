مأساة جديدة في المنيا: فتاة تنهي حياتها بسبب نتائج الشهادة الإعدادية

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غريق
غريق

أقدمت فتاة على إنهاء حياتها في محافظة المنيا نتيجة حصولها على درجات منخفضة في امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الأول، تأتي هذه الحادثة المأساوية بعد ساعات قليلة من انتحار طالب آخر غرقًا في نهر النيل بسبب نفس السبب.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بأن الفتاة من إحدى قرى المنيا أقدمت على هذا الفعل بسبب مجموعها الضعيف.

وقد تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا الجامعي، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يُذكر أن الحادثة تأتي بعد انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي، الذي ألقى بنفسه في نهر النيل بسبب تدني درجاته في الشهادة الإعدادية.

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