عرض فيلم وش في وش على يانغو بلاي الخميس المقبل

ينتظر جمهور يانغو بلاي عرض مسلسل وش في وش، بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل، وحقق الفيلم نجاحًا ملحوظًا وقت عرضه في السينمات بموسم أفلام الصيف 2023.

أبطال فيلم وش في وش

والعمل من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، محمد شاهين، أنوشكا، سامي مغاوري، سلوى محمد علي، خالد كمال، محمود الليثي، ودنيا سامي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم لطفي لبيب وخالد الصاوي ومصطفى غريب وعمر مصطفى متولي، والفيلم من تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

أحدث أعمال أمينة خليل

ومن ناحية اخري، تواصل أمينة خليل في الفترة الحالية تصوير مسلسلها الجديد لام شمسية، والذي تخوض به منافسات دراما الشهر الكريم المقبل، والعمل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، والمسلسل مكون من 15 حلقة، ويشارك بجانب أمينة في بطولته، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، وأسيل عمران، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.

آخر أعمال أمينة خليل

وكان آخر أعمال أمينة خليل فيلم وش في وش، حيث تعاونا سويًا في 12 عمل آخرها فيلم إكس مراتي، الذي جمعهما بـ هشام ماجد، وعُرض خلال الفترة الماضية في السينمات، والفيلم من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، إخراج معتز التوني، وإنتاج أحمد يوسف.