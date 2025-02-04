بالاسماء.. القائمة الكاملة لـ أبطال مسلسل الأميرة رمضان 2025

الفجر الفني
مسلسل الأميرة
مسلسل الأميرة

تشارك الفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني القادم بمسلسل الأميرة، والذي يمثل رابع بطولاتها المُطلقة في الدراما

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الأميرة

وتضم قائمة أبطال مسلسل الأميرة: ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، نضال الشافعي، هالة فاخر، عابد عناني، مها نصار، وعزت زين، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم.

أحدث أعمال ياسمين صبري 

ومن ناحية اخري، تقدم ياسمين صبري بطولة فيلم الأرض السوداء مع كريم عبدالعزيز، وتم تصوير عدد من مشاهد العمل بين الجونة وتركيا وروما والفاتيكان وغيرها من الأماكن التي تحتوي على مناظر طبيعية، يدور في إطار اجتماعي تشويقي، حول ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار في العديد من الدول الأوروبية، ويتقاطع طريقه مع امرأة شابة تعمل غواصة في البحر الأحمر وتعيش في مدينة الجونة، ويخوضان سويًا العديد من المواقف والمغامرات خلال رحلتهما.

آخر أعمال ياسمين صبري 

وكان آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل رحيل نافست في موسم دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسل رحيل، والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، تناول اعتماد المرأة على ذاتها في العمل ومرورها بظروف صعبة في المناطق الشعبية، وتلعب ياسمين خلال أحداث العمل شخصية رحيل وهدان وهي فتاة شعبية تعمل مهندسة وتمر حياتها بالعديد من الأزمات ثم تدخل السجن، وبعدها تتحول من الفقر إلى الثراء.

كما شاركت في فيلم أبو نسب بطولة الفنان محمد إمام، إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، حاتم صلاح ومن أبرز ضيوف الشرف ماجد المصري، وشيكو والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

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