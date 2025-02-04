وكيل صحة الدقهلية يشهد فعاليات اليوم الختامي للدورة التدريبية حول الأمان المعملي والمخاطر الحيوية

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وكيل صحة الدقهلية
وكيل صحة الدقهلية يشهد فعاليات اليوم الختامي للدورة التدريبي

شهد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة اليوم  ، فعاليات اليوم الختامي للدورة التدريبية المتقدمة الخاصة بالأمان الحيوي والإجراءات القياسية وذلك فى إطار سياسة الدولة، برفع كفاءة الكوادر الطبية.

جاء ذلك رعاية الدكتورة نانسي الجندي رئيس الادارة العامة للمعامل المركزية بوزارة الصحة وبحضور الدكتورة عبير عبدالعزيز مدير إدارة المخاطر الحيويه بالوزارة الصحة وبإشراف مباشر من الدكتور أحمد الدمرداش مدير إدارة المعامل والمعمل المشترك.

وأكد  وكيل الوزارة  فى كلمته على أهمية  الاستمرار في عقد برامج تدريبية دورية خلال الفترات المقبلة بما يستهدف الاستثمار في العنصر البشري والذي بدوره يضمن تطوير منظومة العمل بالقطاع الصحي.

بدوره كشف الدكتور أحمد الدمرداش مدير إدارة المعامل أن الورشة استمرت على مدار 4 أيام بمشاركة 50 طبيبًا وصيدليا وكيميائيا وفني معمل في المستشفيات والإدارات الصحية التابعة  وتناولت مفاهيم الأمان والأمن الحيوي بالمعامل والأقسام الطبية المختلفة متمثلة في تحديد وتقييم المخاطر البيولوجية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية تجنبا لوقوع تلك المخاطر

وأضاف أن  التدريب أتاح الفرصة للممارسة باستخدام التقييم بأسلوب منهجي، وتم التأكيد علي الاهتمام بتحرى الدقة فى نتائج العينات التى يتم إرسالها إلى المعامل.

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