دعمًا للتعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا

وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس الاتحاد التركي لغرف التجارة والصناعة والبورصات

أخبار مصر

 

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء ٤ فبراير، مع رفعت حصار جيكلي أوغلو، رئيس الاتحاد التركي لغرف التجارة والصناعة والبورصات TOBB، وذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها خلال زيارته لأنقرة.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي، أشاد بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية على المستوى الاقتصادي والتجاري، وكذا الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين، مؤكدًا على الأهمية التي توليها الحكومتين المصرية والتركية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وذلك للوصول بحجم التجارة المتبادلة إلى ١٥ مليار دولار، من خلال تعزيز الصادرات المتبادلة والإسراع في مفاوضات توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة. 

وزير الخارجية والهجرة

وقد استعرض الوزير عبد العاطي، الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الفترة الأخيرة لتهيئة بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى وجود فرص معتبرة للمستثمرين الأتراك للاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في مصر في القطاعات المختلفة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير عبد العاطي، أكد متابعة الحكومة المصرية باهتمام لأوضاع الاستثمارات التركية في البلاد، مشيرًا إلى تشكيل لجنة برئاسة السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للعمل على زيادة الاستثمارات التركية في مصر. 

وزير الخارجية والهجرة ورئيس غرفة التجارة التركية

كما أكد وزير الخارجية، على أهمية الارتقاء بأوجه التعاون في مجال السياحة عبر ربط المنتجعات المصرية والتركية ببعضها، والعمل على جذب المزيد من حركة السياحة الوافدة من تركيا إلى مصر بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

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