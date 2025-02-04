وكيل أوقاف بالفيوم يجتمع بمدير إدارة بندر ثان لمتابعة الانضباط الإداري والدعوي

عقد الدكتورمحمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم اليوم الثلاثاء،اجتماعًا مع الشيخ جمال أحمد، مدير إدارة بندر ثان بالفيوم، بديوان عام المديرية، جاء ذلك بحضور الشيخ يحى محمد، مدير الدعوة، والشيخ محمد عبد الكريم،عضو المكتب الفني بالمديرية.

وفي خلال اللقاء،شدد فضيلته على أهمية الانضباط الإداري والدعوي، موضحًا ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، ومعلنًا عن قرب اعتماد مدونة السلوك الوظيفي، وتطبيقها لضمان تقديم خدمات تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأكد أن الاعتناء بأبنائه من الأئمة علميًّا وفكريًّا والحرص على جودة مظهرهم وسلوكهم أولى اهتماماته؛ تعزيزًا للقيم السلوكية، التي تليق بمسئولياتهم ودورهم الدعوي.

كما وجه فضيلته بضرورة التواصل المستمر مع المفتشين، والتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشددًا على أهمية العمل المشترك لبناء الإنسان المصري على أسس وطنية وثقافية راسخة.

اختتم فضيلته بتأكيد أهمية اللقاءات الدورية مع السادة مديري الإدارات لإسهامها في تعزيز التواصل، ومتابعة تنفيذ استراتيجيات الوزارة بما يخدم الوطن والإنسان وفق أعلى معايير الجودة والتميز.

04d8fc17-1a2d-4ddc-a7d4-03632ef8dbaf

16404dc4-6603-4f37-ae7a-b1f47f1bec95