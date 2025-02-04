مباراة الهلال و برسبوليس | دوري أبطال آسيا للنخبة

شاهد مباراة الهلال وبرسبوليس بث مباشر مجانا.. مباراة الهلال وبرسبوليس | دوري أبطال آسيا للنخبة.. ازدادت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني والقنوات الناقلة، حيث يترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة النارية ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-25. وتكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة نظرًا لقوة الفريقين وتاريخهما الحافل في البطولة، خاصة أن الهلال السعودي يعد من أبرز الفرق الآسيوية ومرشحًا دائمًا للمنافسة على اللقب، بينما يسعى برسبوليس الإيراني لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في البطولة.

وتُقام المباراة على ملعب المملكة أرينا، معقل الهلال السعودي، وسط أجواء جماهيرية حماسية يتوقع أن تكون مؤثرة في اللقاء. كما يدخل الزعيم السعودي المواجهة وهو في مركز قوي بجدول ترتيب البطولة، بينما يبحث برسبوليس الإيراني عن تحسين موقعه وحصد نقاط مهمة للحفاظ على آماله في التأهل.

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موعد مباراة الهلال وبرسبوليس اليوم

موعد مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة

تقام مباراة الهلال السعودي ضد برسبوليس الإيراني ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-25، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2025.

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويحتضن ملعب المملكة أرينا، معقل الهلال السعودي، هذه المباراة التي ينتظرها عشاق الكرة الآسيوية والدوري السعودي على حد سواء.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة

يمكن لعشاق الكرة مشاهدة مباراة الهلال ضد برسبوليس الإيراني مباشر عبر مجموعة من القنوات الرياضية المشفرة والمفتوحة، حيث سيتم نقل المباراة عبر:

beIN Sports AFC 1 HD (الناقل الحصري في منطقة الشرق الأوسط).

Abu Dhabi Sports Asia 1 الإماراتية.

Alkass Nine HD القطرية.

SSC EXTRA 1 HD السعودية.

كما يمكن متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال منصتي TOD وشاهد، حيث يمكن تنزيل التطبيقات على الهاتف المحمول وتوصيلها بشاشة العرض للاستمتاع بالمباراة بث مباشر بجودة عالية.

معلقو مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني

أسندت القنوات الناقلة مهمة التعليق على مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني إلى مجموعة من المعلقين العرب المميزين، وهم:

خليل البلوشي عبر قناة Alkass Nine HD القطرية. حماد العنزي عبر قناة SSC1 HD السعودية. عامر الخوذيري عبر قناة beIN Sports AFC 1 HD.

جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة قبل مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني

يأتي ترتيب الفرق في دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-25 حتى الآن على النحو التالي:

الترتيب الفريق عدد المباريات النقاط 1 الأهلي السعودي 7 19 2 الهلال السعودي 6 16 3 النصر السعودي 7 16 4 السد القطري 7 12 5 الوصل الإماراتي 7 11 6 الريان القطري 7 8 7 برسبوليس الإيراني 6 6 8 استقلال طهران الإيراني 7 6 9 باختاكور الأوزبكي 6 4 10 الغرافة القطري 6 4 11 الشرطة العراقي 7 3 12 العين الإماراتي 7 2

يدخل الهلال السعودي اللقاء في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما يقبع برسبوليس الإيراني في المركز السابع بـ 6 نقاط، ما يجعل هذه المباراة حاسمة لكلا الفريقين.

نتائج الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة قبل مواجهة برسبوليس

قدم الهلال السعودي مشوارًا قويًا في البطولة حتى الآن، حيث جاءت نتائجه كالتالي:

الهلال 3-1 الريان القطري.

الهلال 5-0 الشرطة العراقي.

الهلال 5-4 العين الإماراتي.

الهلال 3-0 استقلال طهران الإيراني.

الهلال 1-1 السد القطري.

الهلال 3-0 الغرافة القطري.

تشكيل الهلال السعودي المتوقع ضد برسبوليس الإيراني

من المتوقع أن يعتمد جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، على تشكيل قوي يضم أبرز نجوم الفريق في المباراة المرتقبة ضد برسبوليس الإيراني، وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - كاليدو كوليبالي - حسان تمبكتي - رينان لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز - كايو سيزار - سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا - ماركوس ليوناردو - سالم الدوسري.

تحليل المباراة والتوقعات

يدخل الهلال السعودي اللقاء بثقة كبيرة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في البطولة، كما يتسلح بخبرات لاعبيه العالميين مثل ميتروفيتش، ميلنكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري، وياسين بونو. أما برسبوليس الإيراني، فيسعى إلى تحقيق مفاجأة وتحسين موقعه في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة، ما يجعل المباراة مثيرة ومليئة بالتحديات.