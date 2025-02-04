مقتل ضابط وجندي إسرائيليين وإصابة اثنين بجروح في عملية إطلاق النار قرب حاجز تياسيير

أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية مقتل ضابط وجندي من قوات الاحتياط وإصابة اثنين آخرين بجروح خطرة، في عملية إطلاق النار قرب حاجز تياسير شرق مدينة طوباس بالضفة الغربية صباح اليوم.

ووفقا للبيان الرسمي الذي سُمح بنشره، فإن الضابط القتيل كان يشغل منصب قائد صف في الكتيبة 8211 التابعة للواء "إفرايم".

كما تم تحديد هوية الجندي الثاني الذي لقي حتفه، وهو عوفر يونج ويبللغ من العمر 39 عاما من مدينة تل أبيب. أما الجندي الثاني الذي قُتل، فلم يتم الكشف هويته بعد، حيث لا تزال الجهات الرسمية تنتظر إبلاغ عائلته.

هذا الحادث يأتي في إطار تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، حيث تشهد الضفة الغربية مواجهات متكررة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار حتى الآن.

هذا وأفادت القناة "12" الإسرائيلية في وقت سابق بوقوع 6 إصابات جراء عملية إطلاق نار قرب حاجز تياسير في الأغوار الشمالية التابعة لمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية.

وفي وقت لاحق أعلنت القناة "14" العبرية ارتفاع عدد الإصابات في عملية إطلاق النار التي استهدفت الجيش الإسرائيلي عند حاجز تياسير في الأغوار الشمالية إلى 8 بينهم إصابتان بحالة حرجة ومقتل المنفذ.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم استهداف موقع عسكري في منطقة تياسير التابعة للواء منشيه "جنين" بإطلاق نار من قبل فلسطيني، مما أدى إلى إصابة عدد من الأفراد، مؤكدا أن أن الجنود ردوا بإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل المهاجم.