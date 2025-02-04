الرئيس الألماني يزور حديقة الملك سلمان في الرياض

عربي ودولي
بوابة الفجر

زار الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الثلاثاء حديقة الملك سلمان في الرياض خلال زيارته الرسمية للسعودية.

واطلع الرئيس الألماني على تفاصيل المشروع عبر عرض مرئي يسلط الضوء على مراحل التطوير والبناء. كما تجول في أرجاء الحديقة واطلع على أعمال التشييد الجارية.

كما تلقى شرحا مفصلا عن الرؤية الشاملة للمشروع، التي تهدف إلى إعادة تشكيل مفهوم المدن المستقبلية من خلال إدخال الطبيعة الخضراء في التصميم الحضري.

وتندرج حديقة الملك سلمان ضمن سلسلة من المشاريع الكبرى في الرياض، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة البيئية.

ويتم الإشراف على هذا المشروع من قبل "مؤسسة حديقة الملك سلمان"، ومن المتوقع أن تصبح الحديقة وجهة رئيسية لكل من السياح والمواطنين.

وتأتس زيارة الرئيس الألماني كجزء من جولة إقليمية تشمل أيضا الأردن وتركيا، حيث تسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا المشتركة بين الدول.

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