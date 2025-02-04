تقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار تسيطر على الطقس غدًا

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بوابة الفجر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات وتفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية ليوم الأربعاء 05 فبراير 2025، والتي تشهد حالة من التقلبات الجوية.

تقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار تسيطر على الطقس غدًا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه تسود غدا الأربعاء حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها عدد من الظواهر الجوية.

توقعات حالة الطقس غدًا

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وسرعة الرياح من (50:35 كم/ س)، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.

اضطراب الملاحة البحرية غدا 

يوجد غدا الأربعاء اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج يتراوح بين 4 أمتار و6 أمتار.

انخفاض درجات الحرارة غدًا

يوجد غدا الأربعاء انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 3 و3 درجات مئوية.

خريطة سقوط الأمطار وشدتها غدا 

كما توجد أمطار متفاوتة الشدة غدًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناه وسيناء. 

وقد تمتد الأمطار خفيفة مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين والمؤسسات باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

كما طالبت الأرصاد، المواطنين، بمتابعة النشرات الجوية التي تصدر عن الهيئة خلال الساعات المقبلة من أجل الوقوف على مستجدات حالة الطقس أولا بأول. 

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