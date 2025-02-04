علي جمعة: هدفنا هذا العام إطعام 6 ملايين صائم

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د. علي جمعة رئيس
د. علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير

انطلق اليوم مؤتمر حملة إفطار صائم لمصر الخير لعام 2025، في فندق نايل ريتز بالقاهرة.

وشهد المؤتمر حضور عدد كبير من الوزراء والمسؤليين على رأسهم الدكتور أسامه الأزهري وزير الأوقاف والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي والدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ومفتي الديار المصرية الأسبق.

وتم التبرع من جميع الوزارات بمبالغ مالية كبيرة مساهمه منهم  لحملة إطعام صائم.

وخلال حديثة قال د. علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أننا قد بدأنا حملة إفطار صائم منذ 2012، ولا تزال مستمرة إلي الأن، وتزداد كل عام، بالأعداد، الكفائات، النوعيات المختلفة بالطعام.

وأضاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير أن الهدف المرجو هذا العام هو إطعام “6 ملايين صائم”، وتابع لدينا أيضًا فكرة الخيام الرمضانية للمستحقين في كافة محافظات، الجمهورية التي كانت بدايتها 6 خيام  واليوم قد وصلنا إلى 100  خيمة.

وأضاف أنه قد تم توقيع بروتوكول تعاون للمجتمع المدني بين مؤسسة مصر الخير ووزارة الأوقاف.

وثمن الدكتور علي جمعة مشاركة الوزراء ودعمهم، ودعم شركاء النجاح من رجال أعمال ومؤسسات، وشركات، وبنوك، وكل مجتمع المال، وأنها بداية طيبة ولكننا مازلنا نقول هل من مزيد للخير؟ هل من مزيد للعطاء؟ 

ودعا جمعة الشعب المصري كله للمشاركة والمساهمه في إطعام الطعام، وأن الله  سبحانه وتعالى قد اهتم بالطعام وتزكيته وإيصال الطعام حتى للآسير الذي كان منذ لحظات يريد أن يقتلني، ولكن الله راعا فيه جانب الإنسانية، الطعام فيه سر آلاهي، فيه البركة، والتكامل الاجتماعي.

 

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