محافظ المنيا يفتتح منفذا للسلع الغذائية بميدان عمر أفندى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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محافظ المنيا
محافظ المنيا

افتتح اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، منفذا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بميدان عمر أفندى بحى وسط مدينة المنيا، لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة،وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير منافذ حضارية تضمن للمواطنين الحصول على سلع ذات جودة عالية وأسعار مناسبة.

أكد اللواء كدوانى سعى المحافظة للتوسع في إقامة المعارض وزيادة اعداد المنافذ الثابتة والمتحركة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الأسر محدودة الدخل والأكثر احتياجًا، موضحا أن هذه المنافذ تسهم في القضاء على الأسواق العشوائية وضبط الأسعار، بالإضافة إلى الحد من الممارسات الاحتكارية وتوفير فرص عمل للشباب، لافتا إلى أن السوق يشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين للاستفادة من الأسعار المخفضة للمعروضات بنسب تزيد على الـ30% للسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية.

وخلال الافتتاح، التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، موجهًا بتقديم المساعدات اللازمة لبعض الحالات الانسانية، مؤكدًا أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته تأتي في مقدمة أولوياته.

رافق المحافظ خلال جولته، الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، أحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بالمنيا.

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