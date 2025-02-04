مدير تعليم الفيوم يشهد برنامج الحزمة الأساسية للمراجعة الخارجية

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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شهد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فعاليات دورات المراجع الخارجي ( الحزمة الأساسية للمراجعة الخارجية ) الذي نظمته مديرية التربية والتعليم بالفيوم - مركز مصادر التعلم، بحضور المدرب الأستاذ خالد أحمد بكري، في إطار الجهود المبذولة من مديرية التربية والتعليم بالفيوم لتحسين جودة التعليم.  

تضمن البرنامج التدريبي، عددًا من المحاور الرئيسية، وتشمل

- الإطار المفاهيمي لمؤسسات التعليم قبل الجامعي 
- التقويم الذاتي والمراجعة الداخلية لمؤسسات التعليم قبل الجامعي

- تقويم الفاعلية التعليمية لمؤسسات التعليم قبل الجامعي

- المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم قبل الجامعي 

أكد وكيل الوزارة خلال كلمته على أهمية هذا البرنامج في تطوير مهارات المتدربين في مدارس الفيوم، من أجل ضمان تحقيق مستويات عالية من الجودة في العملية التعليمية، وشدد على ضرورة تبني هذه الأساليب الحديثة للمراجعة والتقييم، والعمل بشكل مستمر على تحسين الأداء بشكل دوري.

 

كما أشار وكيل الوزارة إلى أهمية البرامج التدريبية في الجودة والمراجعة الخارجية، حيث أنها تساهم في تحسين الأداء التعليمي وضمان تحقيق مستويات عالية من التعليم، ومنها رفع كفاءة الأداء الإداري والتعليمي، وتعزيز التقويم الذاتي والمراجعة الداخلية، وتحقيق الفاعلية التعليمية، وضمان الجودة التعليمية.


  
كما تعمل برامج التدريب على المراجعة الخارجية في تشجع  التحسين المستمر، حيث توفر للمعلمين والإداريين الأدوات اللازمة لتحليل الأداء وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطويرهذا يساعد في تجنب الأخطاء المتكررة ويساهم في تقديم تعليم عالي الجودة، وكذلك تعمل على تنمية مهارات القيادة والتخطيط الاستراتيجي، بالإضافة إلى اعداد الطلاب لمستقبل أفضل ومواكبة التوجهات العالمية في التعليم، كما تسهم في تحقيق بيئة تعليمية متميزة، حيث توفر للمعلمين والإداريين الأدوات اللازمة لتحسين جودة التعليم وضمان تقديم تعليم يواكب أحدث التوجهات ويعزز من قدرة الطلاب على النجاح والتفوق.

 

وأوضح دكتور قبيصي أن هذه التدريبات تعد خطوة مهمة نحو إرساء معايير صارمة لتحسين التعليم، وتحقيق أفضل النتائج للطلاب في جميع المراحل الدراسية.

 

 

 

 

 

 

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