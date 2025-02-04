رسميًا.. ميلان يتعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس

الفجر الرياضي
جواو فيليكس
جواو فيليكس

أعلن ميلان الإيطالي عبر موقعه الرسمي، عن التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

ميلان يستعير جواو فيليكس

ووفقًا لما ذكره العملاق الإيطالي في بيانه الرسمي، فإن جواو فيليكس انضم إلى صفوف ميلان قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، على سبيل الإعارة، لمدة 6 أشهر، وتحديدًا حتى نهاية الموسم، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

وانضم البرتغالي فيليكس إلى صفوف البلوز في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من أتلتيكو مدريد، بمقابل 50 مليون يورو.

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وخاض الجناح البرتغالي البالغ من العمر 25 عامًا مع تشيلسي هذا الموسم 20 مباراة بكافة المسابقات سجل 7 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

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