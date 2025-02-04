قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد عقب نهاية مباراة اليوم أمام وادي دجلة بدور ال32 لبطولة كأس مصر والتي أقيمت على ستاد السويس الجديد وانتهت بفوز النسور الخضر بهدف واحد دون رد ليصعد أبناء بورسعيد إلى دور الستة عشر من البطولة كأس مصر.

يوم واحد راحة سلبية للاعبي المصري عقب الصعود لدور الـ16 لكأس مصر

يستأنف الفريق البورسعيدي تدريباته عصر بعد غدا الخميس على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته بالجولة الثانية عشر من الدوري والتي تجمعه بشقيقه فريق الاتحاد السكندري.

وتقام هذه المباراة في الرابعة عصر السبت المقبل الموافق الثامن من فبراير الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل.