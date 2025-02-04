تطورات جديدة تخص وضع محمد صلاح مع ليفربول

الفجر الرياضي
محمد صلاح
محمد صلاح

ينتهي عقد محمد صلاح نجم فريق ليفربول معهم بنهاية الموسم الجاري، وخرجت تقارير تشير إلى عدم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة رغم مطلبات الجمهور هناك.

انتصر فريق ليفربول في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي على بورنموث بنتيجة هدفين دون رد، سجلهما محمد صلاح ليقفز إلى المركز السادس في ترتيب هدافي الدوري الانجليزي عبر التاريخ.

يتصدر فريق ليفربول ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز ثم يليه في المركز الثاني ارسنال ثم في المركز الثالث نوتنجهام فورست يونايتد ثم تشيلسي في المركز الرابع.

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تطور مفاجئ يخص محمد صلاح

وفقًا لحساب ANFIELD EDITION عبرَ موقع اكس

محمد صلاح وفيرجيل فان دايك قاما بتجديد عقودهما مع ليفربول

جـيـمـس بـيـرس  The Athletic |

— "ستتأثر المراكز التي تحتاج إلى تعزيز بشكل كبير بنتيجة محادثات العقود التي تشمل فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد، تم وضع خطط طوارئ لجميع الاحتمالات.
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