محافظ الجيزة يشهد إطلاق حملة "إفطار صائم لعام 2025"

أخبار مصر
المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم الثلاثاء فعاليات إطلاق "حملة إفطار صائم لعام 2025"،وذلك بدعوة من مؤسسة مصر الخير وبحضور نُخبة من السادة الوزراء،والشخصيات الدينية والاجتماعية البارزة.
وأكد محافظ الجيزة خلال تصريحات له أن مشاركته اليوم في فعاليات إطلاق تلك الحملة التي تُطلقها "مؤسسة مصر الخير" للعام الثالث عشر على التوالي، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، بهدف دعم الصائمين في جميع أنحاء ومحافظات الجمهورية من خلال توفير الاحتياجات الغذائية الضرورية للأسر الأكثر إحتياجًا  يأتي في اطار دعم الدولة الكامل لهذه النوعية من المبادرات المجتمعية،ذات الأهداف النبيلة التي تستهدف فئات مختلفة من المواطنين الأكثر استحقاقًا. 
وشارك محافظ الجيزة والسادة الوزراء والضيوف في تعبئة الكراتين تمهيدا لتوزيعها عقب إطلاق الحملة. 
وأعرب محافظ الجيزة عن تقديره للمشاركة في هذا الحدث الذي يعكس التكافل والخير الذي يتميز به الشعب المصري موجها الشكر لكل المتبرعين الذين شاركوا في حدث اليوم وتضافر الخير من أجل أبناء الوطن.
وثمن محافظ الجيزة  التعاون المثمر والتواصل المستمر مع مؤسسة مصر الخير فى تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية. 
شارك في الفعاليات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد جبران وزير العمل والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير،وعدد من الشخصيات العامة ونجوم المجتمع..

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