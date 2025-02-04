تشكيل الهلال السعودي الرسمي لمواجهة برسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا

الفجر الرياضي
الهلال
الهلال

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة نظيره برسبوليس الإيراني، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، لموسم 2024-2025.

برسبوليس يحل ضيفا على الهلال في دوري أبطال آسيا

ويستقبل ملعب المملكة أرينا معقل الزعيم، المواجهة المرتقبة بين الهلال وبرسبوليس، ضمن فعاليات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال آسيا، تحت صافرة الحكم الصيني ما نينج.

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وحسم الزعيم تؤهله إلى دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال آسيا، بعدما احتل وصافة ترتيب الجدول برصيد 16 نقطة، بينما يأتي برسبوليس في المركز السابع برصيد 6 نقاط.

وتنطلق أحداث المواجهة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والتاسعة بتوقيت السعودية وقطر، والعاشرة بتوقيت الإمارات وعمان.

وجاء تشكيل الهلال، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: ياسين بونو.

▪︎خط الدفاع: كانسيلو - كوليبالي - تمبكتي - متعب.

▪︎خط الوسط: نيفيز - سافيتش - مالكوم.

▪︎خط الهجوم: سالم الدوسري - كايو - ليوناردو.

القنوات الناقلة لمواجهة الهلال وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا والمعلقين

-قناة أبو ظبي الرياضية آسيا 1/ بلال علام.
-قناة الكأس HD10/ خالد الحدي.
-قناة beIN Sports AFC/ عامر الخوذيري
-قناة SSC HD1/ فارس عوض.

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