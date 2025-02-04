تفاصيل اجتماع رياضة الشيوخ لمناقشة ظاهرة تسنين لاعبي كرة القدم المشاركين بدوريات فرق الناشئين

الفجر السياسي
مجلس الشيوخ - أرشيفية
مجلس الشيوخ - أرشيفية

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اقتراح برغبة مقدم من نائب الشيوخ بالدقهلية طارق عبد الهادي، في ظاهرة "تسنين" الناشئين من لاعبي كرة القدم المشاركين في دوريات فرق الناشئين بالأعمار المختلفة، وما تمثله هذه الظاهرة من خطر حقيقي على مستقبل الكرة المصرية، وكيفية التصدي لها ومعالجتها.


وجاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والكابتن علاء نبيل، المدير الفني لمنتخبات الناشئين، والدكتور محمد أبو العلا، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء هيئة مكتب لجنة الشباب والرياضة بالمجلس.


واستعرض النائب طارق عبد الهادي، خلال الجلسة ظاهرة التلاعب في أعمار اللاعبين والتي تعد من الظواهر السلبية التي تؤثر بشكل كبير على نتائج المنتخبات الوطنية وتطوير الرياضة بشكل عام، وتؤثر على مستقبل كرة القدم في مصر، وأهمية حل هذه المشكلة، وهو ما يتطلب جهودًا مشتركة من الهيئات الرياضية، والأندية، والمجتمع ككل، تجاه تلك الظاهرة.

وقدم النائب طارق عبد الهادي، خلال الجلسة عدة حلول للحد من هذه الظاهرة منها: "تطبيق فحوصات طبية وعلمية دقيقة لتحديد عمر اللاعبين، بما في ذلك استخدام تقنيات مثل الأشعة السينية لتقييم نمو العظام، ووضع معايير موحدة لفحص الأعمار تعتمد على نتائج الأبحاث العلمية والطبية.


وكذلك إنشاء قاعدة بيانات مركزية تضم معلومات دقيقة عن جميع اللاعبين، تشمل تاريخ الميلاد، السجل الصحي، والبيانات الشخصية، وتحديث البيانات بشكل دوري لتفادي أي تلاعب، بالإضافة إلى ضرورة فرض عقوبات صارمة على الأندية واللاعبين المتورطين في التلاعب في العمر، بما في ذلك الحرمان من المشاركة في البطولات، وتقديم مكافآت للفرق التي تلتزم بالقوانين وتظهر سلوكًا رياضيا نزيها".


كما يتم تنظيم حملات توعية تستهدف الأندية واللاعبين، وأولياء الأمور حول مخاطر التلاعب في أعمار اللاعبين، وتأثيره السلبي على الرياضة بشكل عام.

وزير الشباب والرياضة منتخبات الناشئين مجلس الشيوخ محمد أبو العلا لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ لجنة الشباب والرياضة لاعبي كرة القدم قاعدة بيانات فرض عقوبات فحوصات طبية

مواد متعلقة

زراعة الشيوخ تصدر توصيات بتشجيع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية

رئيس الشيوخ يرفع أعمال الجلسة العامة لـ 16 فبراير

مجلس الشيوخ يحيل طلبات مناقشة تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي للجنة المختصة

وزير التعليم العالي: 70% من إنتاج البحث العلمي في مصر يخرج من الجامعات

رئيس مجلس الشيوخ يشكر الحكومة على عرضها ملف حقوق الإنسان بجنيف

رئيس "الشيوخ": أولى خطوات الإستفادة من الأبحاث العلمية تبدأ بعمل اتصالات بعلمائنا بالخارج

وكيل الشيوخ يطالب بتفعيل المواد 23 و66 بالدستور بشأن تطوير البحث العلمي وتنظيم البعثات للخارج

وكيل مجلس الشيوخ تطالب بضرورة إنشاء قاعدة بيانات للعلماء المصريين بالخارج
ads

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الهلال × برسبوليس Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال آسيا للنخبة

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الهلال وبرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة

شاهد مباراة الهلال وبرسبوليس بث مباشر مجانا.. مباراة الهلال وبرسبوليس | دوري أبطال آسيا للنخبة

يلا شوت الهلال LIVE.. مشاهدة مباراة الهلال وبرسبوليس بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة

عاجل.. أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه للزمالك

موعد مباراة الهلال وبرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة بث مباشر مجانا

موعد مباراة الهلال وبرسبوليس اليوم.. القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا للنخبة

مسلسلات شهر رمضان الكويتية 2025 موقع 3seq قصة عشق.. مشاهدة مسلسل وحوش