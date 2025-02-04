رئيس الشيوخ يستقبل سفير العراق لدعم سبل التعاون بين الدولتين

الفجر السياسي
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم قحطان طه خلف سفير العراق بجمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.


وأكد رئيس مجلس الشيوخ على عمق العلاقات المصرية العراقية ومشددًا على أهمية دعم سبل تطويرها على مختلف الاصعدة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين المصري والعراقي.


وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن المرحلة الحالية  تتطلب مزيدًا من التعاون والتكاتف بين الدول العربية الشقيقة ليكون لها رأي واحد وموقف واضح  في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات غير مسبوقة.


من جانبه اشاد السفير العراقي بالموقف المصري الداعم دائما لقضايا امتها، مشيدًا بدورها المحوري في دعم  القضية الفلسطينية ورفض التهجير، مؤكدا على أهمية التنسيق المستمر بين الدول العربية الشقيقة.


وشدد السفير العراقي على أهمية دور البرلمان بمصر والعراق في دعم سبل التعاون اقتصاديًا وتجاريا في ظل القواسم المشتركة التي تجمع الشعبين الشقيقين، مشيدًا بدور الشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين في مرحلة إعادة بناء الاقتصاد العراقي موضحًا ان سوق العمل  بالعراق يرحب بالعمالة المصرية


وحضر اللقاء من الجانب المصري، فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام المجلس.

اقتصاد العراق الاقتصاد العراقي الدول العربية الشقيقة القضية الفلسطينية الموقف المصري جامعة الدول العربية دعم القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟

زراعة الشيوخ تصدر توصيات بتشجيع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية

رئيس الشيوخ يرفع أعمال الجلسة العامة لـ 16 فبراير

مجلس الشيوخ يحيل طلبات مناقشة تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي للجنة المختصة

وزير التعليم العالي: 70% من إنتاج البحث العلمي في مصر يخرج من الجامعات

رئيس مجلس الشيوخ يشكر الحكومة على عرضها ملف حقوق الإنسان بجنيف

رئيس "الشيوخ": أولى خطوات الإستفادة من الأبحاث العلمية تبدأ بعمل اتصالات بعلمائنا بالخارج

وكيل الشيوخ يطالب بتفعيل المواد 23 و66 بالدستور بشأن تطوير البحث العلمي وتنظيم البعثات للخارج
ads

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الهلال × برسبوليس Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال آسيا للنخبة

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الهلال وبرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة

شاهد مباراة الهلال وبرسبوليس بث مباشر مجانا.. مباراة الهلال وبرسبوليس | دوري أبطال آسيا للنخبة

يلا شوت الهلال LIVE.. مشاهدة مباراة الهلال وبرسبوليس بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة

عاجل.. أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه للزمالك

موعد مباراة الهلال وبرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة بث مباشر مجانا

موعد مباراة الهلال وبرسبوليس اليوم.. القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا للنخبة

مسلسلات شهر رمضان الكويتية 2025 موقع 3seq قصة عشق.. مشاهدة مسلسل وحوش