رئيس الشيوخ يستقبل سفير العراق لدعم سبل التعاون بين الدولتين

استقبل المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم قحطان طه خلف سفير العراق بجمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.



وأكد رئيس مجلس الشيوخ على عمق العلاقات المصرية العراقية ومشددًا على أهمية دعم سبل تطويرها على مختلف الاصعدة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين المصري والعراقي.



وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التعاون والتكاتف بين الدول العربية الشقيقة ليكون لها رأي واحد وموقف واضح في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات غير مسبوقة.



من جانبه اشاد السفير العراقي بالموقف المصري الداعم دائما لقضايا امتها، مشيدًا بدورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير، مؤكدا على أهمية التنسيق المستمر بين الدول العربية الشقيقة.



وشدد السفير العراقي على أهمية دور البرلمان بمصر والعراق في دعم سبل التعاون اقتصاديًا وتجاريا في ظل القواسم المشتركة التي تجمع الشعبين الشقيقين، مشيدًا بدور الشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين في مرحلة إعادة بناء الاقتصاد العراقي موضحًا ان سوق العمل بالعراق يرحب بالعمالة المصرية



وحضر اللقاء من الجانب المصري، فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام المجلس.