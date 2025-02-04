تعديلات مواعيد القطارات خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ

أخبار مصر
بوابة الفجر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إجراء تعديلات على مواعيد بعض القطارات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 مارس 2025، وذلك على النحو التالي:

يتم إيقاف تشغيل قطاري 2027 - 2026 مكيف تالجو (القاهرة/ الإسكندرية وبالعكس) بشكل مؤقت لحين صدور تعليمات أخرى.

تعديلات على مواعيد وتشغيل القطارات:

قطار 1915 سياحي: ينطلق من القاهرة الساعة 8:15 مساءً ويصل إلى المنصورة الساعة 5:40 صباحًا.

قطار 3017 مكيف: يُضاف توقفه في محطتي قويسنا وبركة السبع على خط (القاهرة/ المنصورة)

تعديل جدول تشغيل كل من:

قطار 586/587 مكيف (الإسكندرية/ المنصورة).

قطار 63 ركاب (طنطا/ المنصورة).

وتعود مواعيد القطارات إلى جدولها الطبيعي فور انتهاء شهر رمضان المبارك.

 

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