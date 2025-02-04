تعديلات مواعيد القطارات خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إجراء تعديلات على مواعيد بعض القطارات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 مارس 2025، وذلك على النحو التالي:

يتم إيقاف تشغيل قطاري 2027 - 2026 مكيف تالجو (القاهرة/ الإسكندرية وبالعكس) بشكل مؤقت لحين صدور تعليمات أخرى.

تعديلات على مواعيد وتشغيل القطارات:

قطار 1915 سياحي: ينطلق من القاهرة الساعة 8:15 مساءً ويصل إلى المنصورة الساعة 5:40 صباحًا.

قطار 3017 مكيف: يُضاف توقفه في محطتي قويسنا وبركة السبع على خط (القاهرة/ المنصورة)

تعديل جدول تشغيل كل من:

قطار 586/587 مكيف (الإسكندرية/ المنصورة).

قطار 63 ركاب (طنطا/ المنصورة).

وتعود مواعيد القطارات إلى جدولها الطبيعي فور انتهاء شهر رمضان المبارك.