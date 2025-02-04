وزير الأوقاف يوقع بروتوكول تعاون مع مصر الخير لدعم الأنشطة الخيرية

وقع الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بروتوكول تعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، وذلك في خلال حفل إطلاق حملة "إفطار صائم" للعام الثالث عشر على التوالي، استعدادًا لشهر رمضان المبارك، بهدف التوسع في تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية وتوفير وجبات الإفطار للصائمين في مختلف محافظات الجمهورية، تحقيقًا لرسالة الوزارة في دعم الأنشطة الخيرية والتنموية، ومضافرة الجهود المؤسسية، وتعزيز التكافل الاجتماعي.

يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في تنفيذ المشروعات الخيرية والتنموية، لا سيما التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توفير الدعم الغذائي، ورعاية الأسر المستحقة، والإسهام في تحسين الظروف المعيشية، تماشيًا مع جهود الدولة في تحقيق الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

جاء توقيع البروتوكول بحضور عدد من الوزراء والشخصيات البارزة، في مقدمتهم الأستاذ الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء - رئيس مجلس إدارة مؤسسة "مصر الخير"؛ والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية؛ والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ والسيد محمد جبران، وزير العمل؛ والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير"، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف، إضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وعدد من ذوي الصفات الدبلوماسية، وغيرهم.

وأكد وزير الأوقاف أن هذا التعاون يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمبادرات الإنسانية والخدمية التي تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ قيم التكافل.

وأعرب الدكتور علي جمعة عن سعادته بهذا التعاون المثمر، مشيرًا إلى أن حملة "إفطار صائم" أصبحت واحدة من أهم المبادرات التي تستهدف توفير الغذاء للأسر المستحقة في خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن مؤسسة "مصر الخير" تعمل وفق نهج علمي يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص وزارة الأوقاف على توسيع قاعدة العمل الخيري والمجتمعي، ودعم الجهود التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تعزيز الشراكات الفاعلة مع المؤسسات الوطنية الرائدة في العمل التنموي.