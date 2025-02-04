أشعة للاطمئنان على إصابة إيجولا عقب مباراة المنصورة

الفجر الرياضي
صديق إيجولا
صديق إيجولا

يجري النيجيري صديق إيجولا لاعب نادي بيراميدز أشعة للاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء المنصورة في دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.

أشعة للاطمئنان على إصابة إيجولا عقب مباراة المنصورة

وخرج إيجولا مصابا في الشوط الأول من مباراة المنصورة على استاد الدفاع الجوي، بعد اشتراك مع حارس المنصورة في لعبة الهدف الأول لنادي بيراميدز.

أوضح الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز أن التشخيص المبدئي كدمة قوية في الركبة تسببت في تورم بمكان الإصابة، وسيجري اللاعب مزيدا من الفحوصات والأشعة لمزيد من الاطمئنان واستيضاح طبيعة الإصابة بشكل كامل.

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