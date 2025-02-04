"من النيل إلى تاترا" متحف الحضارة يطلق عرضًا ثقافيًا بالتعاون مع سلوفاكيا

أخبار مصر
الحفل
الحفل

افتتح الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية فعالية ثقافية جديدة بالتعاون مع سقارة دولة سلوفاكيا بالقاهرة.

وقال الطيب عباس إن الفاعلية تحمل عنوان "من النيل إلى تاترا تبادل ثقافي" وهي تعرض للروابط الثقافية المتشابهة بين البلدين، من خلال عرض أزياء للملابس التراثية ومعرض فني سلوفاكي.

ومن ناحيته قال محمد سامي مصمم أزياء مصري إن العرض يشير إلى أوجه التشابه التراثي بين مصر وسلوفاكيا، من حيث النشأة وكذلك التطور.

فيما قال لوبومير سابو فنان سلوفاكي، إن اللوحات التي ستُعرض اليوم، هي لتوثيق التشابه التراثي بسن البلدين وكيف أن التراث يتطور بشكل متوازي حول العالم.

وشهد الحفل عدد كبير من السفراء والفنانيين والإعلاميين والصحفيين والمهتمين بالفنون والتراث والأزياء. 

 

القومي للحضارة المصرية الدكتور الطيب الرئيس التنفيذي التراثية الحضارة تبادل ثقافي متحف الحضارة

مواد متعلقة

مقرر مؤتمر الإيسكت: القاهرة ليست الأهرامات فقط وهي كنز سياحي كبير

البطوطي من مؤتمر الإيسكت يكشف عن وضع السياحة المصرية بعد أزمة كورونا

300 ألف سائح… ديبلوماسية تكشف حجم التبادل السياحي بين مصر وإسبانيا بـ2024

ممثلة السفارة الإسبانية بمؤتمر إيسكت: ننتظر زيارة الرئيس السيسي لبلادنا قريبًا

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والتراث "إيسكت"

"للكشف تقنية البناء"… مشروع "فك وترميم وإعادة تركيب" صرح معبد الرامسيوم

ورشة عمل لبحث آليات تفعيل الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية

تفاصيل أول عرض مسرحي بالمتاحف المصرية بطولة الأطفال "ذوي الهمم"
ads

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الهلال × برسبوليس Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال آسيا للنخبة

شاهد مباراة الهلال وبرسبوليس بث مباشر مجانا.. مباراة الهلال وبرسبوليس | دوري أبطال آسيا للنخبة

وفاة نجل نائب رئيس الجمهورية الأسبق والعزاء ببنها

طارق مصطفى ينصح شيكابالا بالاعتزال

عاجل- نقل والدة شيرين عبد الوهاب للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية طارئة

عاجل.. أول تعليق من أحمد حسام بعد الانضمام إلى صفوف الزمالك

عاجل.. أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه للزمالك

يلا شوت الهلال LIVE.. مشاهدة مباراة الهلال وبرسبوليس بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة