دوناروما خارج قائمة باريس سان جيرمان قبل مواجهة لومان

الفجر الرياضي
دوناروما
دوناروما

فاجأ لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، النجم الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق الفرنسي، بقرار جديد.

دوناروما خارج قائمة باريس سان جيرمان قبل مواجهة لومان

وقرر إنريكي استبعاد الإيطالي دوناروما من القائمة التي ستخوض مباراة لومان، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات دور ال16 لكأس فرنسا.

في المقابل، استدعى المدرب الإسباني 3 حراس مرمى في القائمة، وهم: الروسي ماتفي سافونوف، والإسباني أرناو تيناس، والفرنسي الشاب لويس موكيه.

اكتفى المدرب الإسباني باستدعاء 20 لاعبا للمباراة، وهم: أشرف حكيمي، برسنيل كيمبيمبي، خفيتشا كفاراتسخيليا، فابيان رويز، جونسالو راموس، عثمان ديمبلي، ديزيريه دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس

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هيرنانديز، سيني مايولو، نونو مينديس، برادلي باركولا، لوكاس بيرالدو، سافونوف، يورام زاجي، تابي، ويليان باتشو، موكيه، وأرناو تيناس.

يذكر أن باريس سان جيرمان تأهل بركلات الترجيح على حساب لانس في دور ال64 بعد التعادل 1-1، ثم أطاح بفريق سان مارسيل المغمور بالفوز 4-2 ضمن منافسات دور الـ32.

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