بايرن ميونخ يقطع إعارة مهاجمه الشاب فيدوفيتش بعد رحيل ماتياس تيل

الفجر الرياضي
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

 أعلن نادي بايرن ميونخ اليوم الثلاثاء أنه قطع إعارة المهاجم الشاب جابرييل فيدوفيتش البالغ من العمر 21 عامًا إلى ماينز.

بايرن يقطع إعارة مهاجمه الشاب فيدوفيتش بعد رحيل ماتياس تيل

وانضم فيدوفيتش لصفوف بايرن في 2016 ويمتد تعاقده حتى 2026، وانتقل معارًا إلى ماينز لنهاية الموسم الجاري.

وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي للنادي البافاري "فيدوفيتش مهاجم موهوب للغاية، ونعلق عليه آمالا كبيرة معنا".

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وأضاف فرويند "للأسف، لم يشارك جابرييل مع ماينز في النصف الأول من الموسم الجاري بالمعدل الذي نأمله، لذا اتفقنا مع اللاعب على قطع الإعارة مبكرا".

وأنهى بايرن ميونخ إعارة اللاعب الشاب بعد انضمام مهاجمه الآخر ماتياس تيل إلى توتنهام على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، في صفقة تتضمن بندا يسمح بانتقال اللاعب نهائيا للنادي الإنجليزي.

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