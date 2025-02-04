مصرع شاب وإصابة 3 فى حادث تصادم دراجتين ناريتين في الفيوم

لقي شاب مصرعه، متاثرًا بإصابته في حادث تصادم في بطريق الشلالات بدائرة مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، كما أصيب 3 أشخاص في الحادث، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ابشواي المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة يوسف الصديق، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بطريق الشلالات بنطاق المركز، ووجود مصابين وجثه.



وانتقلت قوة من مركز شرطة يوسف الصديق، إلى مكان الحادث، بطريق الشلالات، وتبينّ إصابة 4 أشخاص في الحادث بإصابات تنوعت بين جروح وكسور وكدمات، ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى ابشواي المركزي، وتوفي شاب متأثرا بإصابته.

حُرر محضر بالواقعة

وتم حُرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.